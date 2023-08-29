Число жертв ливней в Таджикистане выросло до 17 человек

Спасатели нашли тела еще четырех погибших в результате стихии в Таджикистане. Общее число погибших увеличилось до 17 человек, сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве республики.

«Спасатели обнаружили тела четырех граждан: трех женщин и мужчины. Тела переданы соответствующим органам для опознания». – говорится на сайте ведомства.

Тела нашли при расчистке четырех сел вблизи города Вахдате. От грязи после селя удалось освободить 25 домов, дороги, инфраструктуру ЖКХ. Выяснилось, что при сходе селя погибли 100 голов домашнего скота.

Ранее сообщалось о 13 погибших в результате непогоды. Проливные дожди вызвали село и камнепады, подтопили поля. Потоки грязи перекрыли дороги на некоторых участках.

Душанбе, Наталья Рязанова

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