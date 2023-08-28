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Понедельник, 28 августа 2023, 11:21 мск

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В Таджикистане из-за проливных дождей погибли 13 человек

На Таджикистан обрушилась непогода. Жертвами мощных ливней стали как минимум 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Эмомали Рахмона.

Сильный дождь прошел в нескольких районах Таджикистана в минувшие выходные. Осадки привели к подтоплению дорог и сходу оползней. Несколько трасс оказались перекрыты, повреждены автомобили, на месте работает дорожная техника.

«Вчера из-за проливных дождей в Вахдате и районе Рудаки произошло стихийное бедствие, в результате которого погибли 13 человек, в том числе 11 человек в Вахдате и 2 человека – в районе Рудаки», – говорится в сообщении.

Президент Таджикистана выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать им помощь и поддержку, а также срочно принять меры по ликвидации последствий стихии.

Душанбе, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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