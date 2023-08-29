Устроившего диверсию на железной дороге украинского агента задержали в Омске

ФСБ заявила о задержании в Омске 21-летнего агента спецслужб Украины, который по заданию куратора поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне.

По данным спецслужбы, задержанный – приверженец неонацистской идеологии. Кураторы из украинских спецслужб ставили ему задачи по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры, а также по проведению разведки в окружении воинских частей Минобороны РФ, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное УФСБ.

Отмечается, что задержанный дал признательные показания.

В отношении омича возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ), ему грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, фигуранту вменили участие в террористической организации и совершение диверсии.

В областном полицейском главке уточнили, что задержанный обвиняется в поджоге релейного шкафа, расположенного на перегоне железнодорожных путей. Задания от куратора из Украины он получал через мессенджер.

Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании готовившего теракт жителя Калуги. После атаки фигурант намеревался примкнуть к запрещенной в России группировке «Азов».

Омск, Наталья Петрова

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