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Вторник, 29 августа 2023, 11:28 мск

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Жителя Калуги задержали за подготовку теракта и планы воевать за ВСУ

Житель Калуги готовил теракт, после которого намеревался примкнуть к запрещенной в России группировке «Азов». Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Спецслужбы установили, что мужчина поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования, а также по их заданию собирался совершить теракт на одном из объектов критической инфраструктуры.

«В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты и составные части самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи – инструкции по изготовлению СВУ и переписка с украинским координатором, изобличающая преступные намерения арестованного», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к государственной измене, подготовке к совершению террористического акта, участии в деятельности террористической организации и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Калуга, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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