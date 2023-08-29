В аварии с трактором под Тулой пострадали пять человек

В Тульской области произошла авария с участием трех автомобилей и трактора. В результате пострадали пять человек, в том числе младенец. Об этом сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло на 206-м километре автодороги М-4 «Дон» в Киреевском районе Тульской области. На трассе столкнулись трактор, два автомобиля Hyundai и Nissan.
В результате различные травмы получили четверо взрослых и девятимесячная девочка. Пострадавших доставили в больницу.
На месте работают экстренные службы и полиция. Проводится проверка.
Тула, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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