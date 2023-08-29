ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, есть погибшие и раненые

Украинские войска обстреляли поселок Климово Брянской области. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, в результате ударов есть погибшие и раненые, среди которых дети.

«ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети», – отметил Богомаз в своем телеграм-канале.

По слова губернатора, после обстрела повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов. «Нарушено энергоснабжение», – добавил он, отметив, что оперативные и экстренные службы работают на месте ЧП – пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В министерстве обороны РФ также сообщили, что сегодня около 16 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что атаки украинских беспилотников на Брянскую область были также пресечены накануне и днем ранее.

Брянск, Светлана Антонова

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