В Приморье 20 населенных пунктов остались без света из-за ливней

Энергетики провели аварийные отключения электричества в 16 населенных пунктах Приморского края из-за непогоды. Порядка 15 поселений отрезаны от соседей из-за переливов на дорогах, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Ливни привели к новым наводнениям в крае. В селе Барабаш Хасанского района организована эвакуация жителей. Вода начала резко подниматься около 03:00 часов по местному времени и уже подтопила более 200 домов. Электроснабжение в селе отключено.

В ряде районов размыты дороги, потоки воды разрушили несколько мостов. В Хасанском округе от транспортного сообщения отрезаны более пяти населенных пунктов, в Уссурийском округе – 11 поселений. У жителей есть все необходимое, в села организовали доставку хлеба, добавили в правительстве.

Поднявшаяся из-за ливней вода залила несколько подстанций. Без энергоснабжения остались Люблино, Камень-Рыболов, Новониколаевка, Новокачалинск Ханкайского района. Аварийные бригады уже работают в некоторых селах над восстановлением энергоснабжения. По данным «Дальневосточных распределительных сетей», в Хасанском районе частично или полностью без света остались 15 поселений. Порядка 20 тыс. жителей Находки тоже ждут, когда им восстановят подачу электричества.

Местные власти призвали работодателей в городах Артем и Находка перевести жителей на дистанционный режим работы из-за непогоды, добавили в краевом правительстве.

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение с 29 по 31 августа из-за тропических ливней. Краевой главк МЧС России предупредил, что уровень воды в реках может подняться на 2,5 метра.

Владивосток, Наталья Рязанова

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