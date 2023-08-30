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Среда, 30 августа 2023, 11:24 мск

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Площадь лесного пожара в Геленджике выросла вчетверо, огонь тушат самолеты Бе-200

Скриншот видео в телеграм-канале главы Геленджика

Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 118 га. Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов в Telegram со ссылкой на данные регионального управления МЧС. Изначально площадь возгорания оценивали в 1,5 га. К утру площадь пожара достигла 30 га.

В ликвидации возгорания задействовано более 80 единиц техники и 441 человек, уточнил градоначальник. Также, по его словам, помощь оказывают «подготовленные экипированные добровольцы». «На место тушения вылетел самолет Бе-200 из аэропорта Платов (Ростов-на-Дону)», – добавил Богодистов.

Позже он уточнил, что в тушении пожара задействованы два самолета-амфибии Бе-200 и два вертолета Ми-8.

Пожар в районе Сафари-парка начался накануне днем. Сильный ветер быстро раздул пламя, огонь начал распространяться вверх по склону.

Ранее в МЧС России сообщили, что угрозы объектам инфраструктуры нет, пострадавших нет. В пресс-службе горадминистрации в среду сообщили, что огонь не дошел до Сафари-парка, опасность животным не грозит.

Предположительно, причиной возгорания стали действия местного жителя. Полицейские уже задержали подозреваемого. 40-летний мужчина, подготавливая электрокабель к продаже, оголил провода и спровоцировал возгорание земляной подстилки. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на лесной массив.

Геленджик, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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