В тушении лесного пожара в Геленджике задействовали вертолеты

Площадь лесного пожара в Геленджике продолжает увеличиваться. В тушении принимают участие сотни людей и десятки единиц техники, в том числе два вертолета.

О возгорании в районе Сафари-парка накануне днем сообщили местные жители. Сильный ветер быстро раздул пламя, огонь начала распространяться вверх по склону.

«По последним данным площадь пожара составляет 30 га, – сообщили в МЧС России. – На месте работают более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет».

Предположительно, причиной возгорания стали действия местного жителя. Полиция уже задержала подозреваемого. 40-летний мужчина, подготавливая электрокабель к продаже, оголил провода и спровоцировал возгорание земляной подстилки. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на лесной массив.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»