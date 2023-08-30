В ДНР пресекли незаконный сбыт оружия

Сотрудники ФСБ помешали организовать нелегальный канал сбыта оружия из Донецкой Народной Республики. У подозреваемого изъяли автоматы Калашникова и гранату.

В операции участвовали сотрудники УФСБ по ДНР и УФСБ по Южному военному округу. «Задержана группа лиц, прибывшая в зону проведения СВО для организации канала незаконной продажи оружия и боеприпасов», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

У одного их подозреваемых изъяли четыре автомата и патроны к ним, гранату Ф-1, запал УЗРГМ. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке боеприпасов, оружие и его частей (ч. 5 ст. 222 УК РФ).

Ранее правоохранители обнаружили арсенал оружия и боеприпасов у жителя подмосковной Балашихи.

Донецк, Наталья Рязанова

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