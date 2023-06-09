Полтора десятка пистолетов, автоматов и пулеметов обнаружили в квартире жителя Подмосковья

Правоохранители обнаружили арсенал оружия и боеприпасов у жителя подмосковной Балашихи. Об этом сообщила сегодня начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, на 51-летнего мужчину, проживающего в микрорайоне Железнодорожный, полицейские вышли в результате оперативно-розыскных мероприятий.

«В его квартире на улице Шестой полицейские обнаружили и изъяли предметы, конструктивно схожие с пистолетами, пулеметами и автоматами – всего 15 штук, а также более 2600 патронов различного калибра, гранату без взрывателя, 20 составных частей различного оружия, около килограмма пороха и 40 граммов пластичного вещества коричневого цвета прямоугольной формы. Со слов мужчины, он является копателем и коллекционером», – рассказала Петрова.

Один из изъятых предметов эксперты идентифицировали как пистолет «Кольт» 45 калибра. Остальное будет исследовано специалистами позже.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 222 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

«Злоумышленнику избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», – добавила Петрова.

Москва, Андрей Дорофеев

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