Два белгородских села обесточены из-за обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли е село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, никто не пострадал, но осколками снарядов повреждена линия электропередачи. В результате полностью обесточено село Муром и частично – Новая Таволжанка.

«Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Белгород, Наталья Петрова

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