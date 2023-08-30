На Кубани нашли водителя, бросившего умирать сбитого им ребенка

Полиция в Краснодарском крае задержала сбежавшего с места аварии водителя и готовит документы на его арест. Накануне вечером мужчина сбил 12-летнюю девочку и бросил ее без помощи. Ребенок умер от травм, рассказали в пресс-службе краевого главка МВД России.

ДТП случилось около 16:00 часов 29 августа в селе Маламино Успенского района. Водитель «Нивы» превысил скорость и сбил на обочине шедшую в ту же сторону девочку. Вместо вызова помощи мужчина скрылся с места аварии. Ребенок умер в машине скорой помощи по пути в больницу.

Полиция установила личность водителя и задержала его. Теперь 35-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и оставлении места ДТП (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Решается вопрос о его аресте.

Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

В Хабаровске авария с тремя иномарками случилась по вине сотрудника полиции. В результате один человек погиб, один попал в больницу, а виновник скрылся с места ДТП.

Краснодар, Наталья Рязанова

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