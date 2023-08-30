Три землетрясения за сутки произошли у берегов Камчатки

Три мощных землетрясения произошли у берегов Камчатки за текущие сутки. Ни одно не привело к разрушениям и жертвам, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, магнитуда первых толчков составила 4,7. Эпицентр находился на глубине 25 км в акватории Кроноцкого залива в 186 км от села Мильково.

Второе землетрясение было с самой высокой магнитудой – 5,1. Очаг подземных толчков залегал на глубине 43 км в акватории Камчатского залива и находился в 91 км от поселка Усть-Камчатск.

Еще одна волна подземных толчков прошла около 20:02 по местному времени недалеко от краевой столицы. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3. Эпицентр землетрясения располагался в 158 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 36,9 км.

Жители Камчатки не ощутили одно из землетрясений. Подземные толчки не вызвали ни повреждений инфраструктуры, ни разрушений. Пострадавших тоже не было, сообщили в МЧС.

Четыре землетрясения произошли недалеко от Курильских островов. Самые мощные подземные толчки оценили в 5,7 балла.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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