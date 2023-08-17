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Четверг, 17 августа 2023, 09:32 мск

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На Курилах произошло четыре землетрясения

Четыре землетрясения произошли недалеко от Курильских островов. Самые мощные подземные толчки оценили в 5,7 балла. Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр первого землетрясения располагался в Тихом океане в 200 километрах восточнее острова Парамушир.

Жители Северо-Курильска и села Байково ощутили подземные толчки мощностью до двух-трех баллов.

Остальные сейсмособытия были более слабыми – 4,5, 5,0 и 5,4.

Северо-Курильск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Землетрясение,