На Курилах произошло четыре землетрясения

Четыре землетрясения произошли недалеко от Курильских островов. Самые мощные подземные толчки оценили в 5,7 балла. Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр первого землетрясения располагался в Тихом океане в 200 километрах восточнее острова Парамушир.

Жители Северо-Курильска и села Байково ощутили подземные толчки мощностью до двух-трех баллов.

Остальные сейсмособытия были более слабыми – 4,5, 5,0 и 5,4.

Северо-Курильск, Зоя Осколкова

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