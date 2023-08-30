Ребенок погиб на детской площадке под Красноярском

Девятилетний мальчик погиб во время игры на детской площадке в селе Большая Косуля Красноярского края. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в краевом управлении ведомства.

По версии следствия, днем 30 августа дети привязали веревку к игровому комплексу. Во время игры один из мальчиков запутался в веревке, и она обмоталась вокруг его шеи. Взрослых рядом не было, а дети не сразу поняли, что товарищу нужна помощь.

В итоге ребенок погиб. Причина смерти установит экспертиза. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

«Ребенок погиб, предположительно, от перелома шейных позвонков или удушения. Мальчик воспитывается в полной благополучной семье в Красноярске. Совместно с родителями он находился на каникулах в гостях у бабушки», – пояснили в прокуратуре края.

В Челябинске 10-летний мальчик пострадал во время катания на карусели. Цепочка оборвалась, и ребенок вместе с сиденьем упал на покрытие.

Красноярск, Наталья Рязанова

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