В Приморье закрыли пункт пропуска в китайский Хунчунь – размыло дороги

Пункт пропуска через российско-китайскую границу Краскино-Хунчунь в Приморье отрезан от сообщения из-за размытых дорог. Жителям края ограничили выезд с соседнюю страну, сообщили в правительстве края.

Отдыхающим в крае туристам помогают добраться до Владивостока на фоне непогоды. К эвакуации подключили Тихоокеанский флот. Большой десантный корабль (БДК) будет вывозить людей и автотранспорт из порта Зарубино в краевую столицу, написал губернатор Олег Кожемяко в телеграм-канале.

Вокруг Андреевки, где собрались туристы, разрушены мосты, вода прибывает. Туристов и местных жителей вывозят с самого утра военными и гражданскими автомобилями. В очереди на эвакуацию находятся более 500 человек. Не все отдыхающие смогли добраться даже в Андреевку, спасатели призвали туристов не ждать, когда вода прибудет, звонить и просить эвакуацию.

Ночью прошла экстренная эвакуация часть жителей Уссурийска из-за угрозы подтопления. Жителей села Пуциловка Уссурийского округа эвакуируют в связи с угрозой подмыва дамбы. В этом округе, как и в Хасанском, Дальнереченском сложилась самая сложная ситуация.

«С начала ЧС в Приморье спасателями эвакуировано около семи тысяч человек, из них 982 ребенка. На территории 19 муниципальных образований края подтоплено 516 жилых домов, 1673 придомовых территорий, отрезаны водой 34 населенных пункта», – рассказали в пресс-службе МЧС России.

В Славянке возникли перебои с водоснабжением. Из-за повреждения опор ЛЭП на водонасосной станции нет электричества. Проблемы с чистой водой сложились и в Зарубино. В обоих поселениях пока только привозная вода, снабжение идет по графику. Энергетики начнут ремонт, как только вода немного спадет, и они смогут добраться до аварийных участков.

Во Владивостоке круглосуточно расчищают дороги и тротуары, убирают мусор и откачивают воду из подвалов. По всему краю нарастающим итогом просушены 1294 дома, откачана вода из подвалов 982 жилых домов. Порядка 183 человек остаются в восьми пунктах временного размещения. В их числе 45 детей. Более 700 человек и 187 единиц техники участвуют в ликвидации последствий ЧС.

Владивосток, Наталья Рязанова

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