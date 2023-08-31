В Гонконге 37 человек пострадали при столкновении двух автобусов

Два автобуса с пассажирами столкнулись на острове Лантау в Гонконге. В результате двое детей и один взрослый в тяжелом состоянии попали в больницу. Всего пострадали 37 человек, пишет South China Morning Post.

Авария случилась около 08:00 часов по местному времени на севере острова. В ДТП участвовали двухэтажный общественный автобус и автобус, перевозивший школьников. Подробности не раскрываются, но известно, что от удара школьный автобус вылетел с дороги и врезался в деревья.

Два ребенка и водитель школьного автобуса получили тяжелые травмы. Еще 13 школьников и 21 пассажир общественного транспорта пострадали не так сильно. Всех раненых отвезли в больницы, ими занимаются врачи.

В Бурятии два человека погибли и двое пострадали в ДТП со школьным автобусом. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус.

Гонконг, Наталья Рязанова

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