Пятеро детей попали в больницу после ДТП под Иркутском

Девять человек пострадали при столкновении двух иномарок в Иркутской области. Среди получивших травмы пятеро детей, сообщили в областной прокуратуре.

По данным ведомства, в ночь на 31 августа автомобиль Toyota RAV4 выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Harrier. В результате пострадали люди в обеих машинах. Помощь медиков понадобилась пяти детям и четырем взрослым.

Прокуратура организовала проверку в связи с ДТП и поставила на контроль проверочные мероприятия МВД. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии, а также степень повреждений пострадавших.

В Тюменской области многодетная семья попала в ДТП с фурой. Отец семейства превысил скорость и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик. Оба родителя и трое детей из пяти погибли. Два мальчика попали в больницу.

Иркутск, Наталья Рязанова

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