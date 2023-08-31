ФСБ: группа украинских диверсантов уничтожена в Брянской области

Сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД ликвидировали в Брянской области диверсионную группу украинских спецслужб, сообщил центр общественных связей российской спецслужбы. Диверсанты готовили теракты в регионе на объектах военной и энергетической инфраструктуры. В ходе боя двое боевиков убиты, еще пятеро задержаны.

Как отметили в ФСБ, диверсионная группа состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины, передает РИА «Новости». Их целью было проведение серии резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

Во время боестолкновения в Навлинском районе Брянской области в среду, 30 августа, двое боевиков были уничтожены, еще пятерых удалось задержать, трое из них получили ранения.

Также сообщается, что у каждого диверсанта был при себе багаж различных средств поражения: автоматы американского производства с глушителями, гранаты и взрывные устройства, а также приборы ночного видения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, Наталья Петрова

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