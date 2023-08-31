Над Брянском с помощью антидронового ружья и карабина сбили три беспилотника

Три беспилотника самолетного типа сбиты над Брянском. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Глава области уточнил, что бдительные горожане сообщили о подозрительных БПЛА над Брянском на пульт 112.

«Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области. В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Минобороны России позже сообщило, что около 10:00 «пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации». Дрон был уничтожен силами ПВО над Брянской областью, отметили в ведомстве.

Поздно вечером 30 августа Богомаз сообщил об уничтожении системой ПВО двух украинских беспилотников над Брянским районом. В общей сложности за вчерашний день над Брянской области было сбито девять БПЛА.

Брянск, Наталья Петрова

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