Северный флот поднял МиГ-31 из-за норвежского самолета у границы РФ

Российский истребитель МиГ-31 отогнал самолет Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии от северной российской границы. Иностранный борт шел над Баренцевым морем к воздушному пространству России, сообщили в Минобороны РФ.

Чтобы опознать возможного нарушителя и не позволить ему нарушить границу, Северный флот поднял в воздух истребитель МиГ-31.

«Экипаж идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот. Нарушения государственной границы РФ не допущено», – говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

В МО РФ подчеркнули, что действовали строго в рамках международных правил использования воздушного пространства над нейтральными водами. Российский истребитель не пересекал воздушные трассы и не шел на опасное сближение с иностранным бортом.

23 и 24 норвежские военные самолеты совершали аналогичные маневры. Вылет навстречу иностранным самолетам российских истребителей дважды заставлял норвежцев уходить в сторону.

Москва, Наталья Рязанова

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