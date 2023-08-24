Российский МиГ-31 отогнал норвежский военный самолет от границы РФ

Российский истребитель МиГ-31 не подпустил норвежский военный самолет к воздушной границе РФ. Нарушителя заметили над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Средства контроля воздушного пространства заметили посторонний самолет над акваторией Баренцева моря. Воздушная цель шла курсом к государственной границе РФ. Северный флот поднял в воздух истребитель МиГ-31, чтобы опознать возможного нарушителя и предотвратить незаконное проникновение в воздушное пространство РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал самолет Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. При приближении истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы РФ», – говорится в сообщении НЦУО.

Военные подчеркнули, что полет российского МиГ-31 строго соответствовал международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами. Истребитель держался на расстоянии от воздушных трасс и не приближался к иностранному самолету настолько, чтобы это стало опасным.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – добавили в НЦУО.

Накануне норвежский военный самолет пытался проделать аналогичный маневр. Поднятый в воздух МиГ-29 отогнал иностранный самолет от воздушного пространства России над акваторией Баренцева моря.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»