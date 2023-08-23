Норвежский военный самолет пытался приблизиться к российской госгранице

Сегодня самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии попытался приблизиться к российской границе над акваторией Баренцева моря. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

В воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. В итоге иностранный военный самолет выполнил разворот от Государственной границы РФ.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства», – подчеркнули в минобороны РФ.

Москва, Светлана Антонова

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