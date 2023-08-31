Шторм «Идалия» оставил без света 460 тысяч абонентов в США

Порядка 406 тыс. домов и предприятий остались без электричества из-за шторма «Идалия» в США. В некоторых районах вода поднялась на 2,8 метра, затопив тысячи домов, передает телеканал CNN.

Шторм обрушился на побережье Мексиканского залива утром 30 августа. Первым под удар попал штат Флорида, позже непогода передвинулась в Джорджию и Южную Каролину. Ураганный ветер и сильные ливни стали причиной множества аварий на электросетях, поваленных деревьев и затопленных домов.

Только в округе Паско во Флориде порядка 4-6 тыс. домов были затоплены. Там экстренные службы спасли около 150 жителей из затопленных кварталов. В районе Биг-Бенд подобной природной катастрофы не было более 125 лет.

Вечером 30 августа более 460 тыс. абонентов во Флориде и Джорджии остались без электричества. На утро 31 августа число отключенных абонентов во Флориде составило 143 тыс. Еще 112 тыс. домов и предприятий оставались без света в Джорджии. Когда шторм прошел дальше, аварийные отключения затронули порядка 31 тыс. абонентов в Южной Каролине и около 20 тыс. – в Северной.

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Вашингтон, Наталья Рязанова

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