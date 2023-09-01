Заключенные эквадорских тюрем взяли в заложники 57 силовиков

В шести тюрьмах Эквадора случились массовые бунты, в результате которых 50 надсмотрщиков и семь полицейских оказались заложниками заключенных, признал министр внутренних дел страны Хуан Сапата.

30 августа в тюрьмах устроили рейды для изъятия оружия, патронов и взрывчатки. В ряде тюрем поиски запрещенных предметов вызвали сильное недовольство, и заключенные организовали бунты. Пытавшиеся утихомирить заключенных надзиратели и полицейские оказались в заложниках.

Глава МВД заявил, что беспокоится за безопасность своих сотрудников. Он не уточнил, какие меры принимаются для освобождения заложников.

В надзорном органе системы исправления допустили, что бунты стали ответом на перевод в тюрьмы подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. Политика застрелили во время предвыборного митинга, и полиция задержала около шести человек, подозреваемых в соучастии, пишет портал G1.

Власти признали, что волна насилия захлестнула страну. За первое полугодие 2022 года случилось 2042 насильственных смертей, а за первые шесть месяцев текущего года – 3568. С 2021 года в тюрьмах Эквадора погибли 430 человек.

В июле власти Эквадора ввели режим ЧС в двух провинциях из-за бунтов в тюрьмах. Более 90 охранников оказались под контролем заключенных по всей стране.

Кито, Наталья Рязанова

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