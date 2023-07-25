В Эквадоре ввели ЧС из-за тюремных бунтов

Власти Эквадора ввели режим ЧС в двух провинциях из-за бунтов в тюрьмах. Более 90 охранников находятся под контролем заключенных по всей стране, передает телеканал CNN.

Тюремные бунты по всей стране вспыхнули после погибли мэра Манта Агустина Интриаго во время покушения 23 июля. С того дня по меньшей мере шесть человек погибли в результате столкновений в тюрьмах. Более 90 сотрудников службы безопасности тюрем захвачены взбунтовавшимися заключенными.

В провинциях Манаби и Лос-Риос режим ЧС ввели сроком на 60 дней. Там действует комендантский час. Власти пока не смогли взять тюрьмы в этих регионах под контроль.

В Эквадоре участились бунты заключенных. Во время тюремных беспорядков в столице погибли 10 человек.

Мант, Наталья Рязанова

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