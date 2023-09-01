В Коми пенсионерка пострадала при взрыве газа в жилом доме

Пожилая женщина пострадала в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в городе Выльгорт Республики Коми. Из здания эвакуировали более 70 человек.

Глава Коми Владимир Уйба рассказал о ЧП в своем телеграм-канале. По его данным, взрыв случился утром 1 сентября. Пострадал только один человек и повреждена одна квартира.

«Один пострадавший. Это женщина пожилого возраста, уже госпитализирована. Она под присмотром врачей, ее жизни и здоровью ничто не угрожает», – сказал Уйба в видеообращении.

После взрыва в квартире случился пожар, и для борьбы с огнем прибыли 31 сотрудник МЧС и 16 единиц техники. Ими спасены 14 человек, еще 60 эвакуировались самостоятельно. Пожар удалось полностью потушить, сообщили в республиканском ГУ МЧС.

После визуального осмотра дома жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. В ближайшее время дом обследуют более тщательно, заверил глава республики.

«Дом будет обследован, пока видимых разрушений нет. Будем быстро проводить обследование, чтобы понять, нужно ли расселение», – заверил Владимир Уйба.

Взрыв бытового газа уничтожил частный жилой дом в деревне Воронежской области и повредил стоявший рядом автомобиль. Пострадала пенсионерка.

Выльгорт, Наталья Рязанова

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