Под Воронежем взрыв газа уничтожил дом

Взрыв бытового газа прогремел в деревне Воронежской области в ночь на 16 августа. Взрывом уничтожило жилой дом, пострадала пенсионерка, сообщили в главке МЧС по региону.

Около 02:20 часов в частном доме в деревне Писаревка возник пожар. От жара взорвался газовый баллон, и взрывом жилом дом полностью уничтожило.

Также был поврежден автомобиль Daewoo Nexia. 34-летнюю владелицу машины с ожогами увезли в больницу, но пострадавшая отказалась от госпитализации.

В Астрахани взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме привел к гибели двух человек. Еще четверо пострадали.

Воронеж, Наталья Рязанова

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