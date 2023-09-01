В Якутии перевозивший людей паром дал течь

Перевозивший людей по реке Лена паром получил пробоину и начал набирать воду. Судно «Паром-8» успешно прибыло в Якутск, никто не пострадал.

Утром 1 сентября паром перевозил из Нижнего Бестяха в Якутск пассажиров и автомобили. На подходе к паромной переправе «Даркылах» ветер усилился и на большой волне грузовая палуба перегнулась. В судне образовалась пробоина, в трюм начала набираться вода.

Экипаж благополучно довел судно до паромной переправы Якутска, люди и автомобили переправлены на берег. Пострадавшее судно заменят, и паромное движение по Лене возобновится.

По данным Восточного МСУ на транспорте Следственного комитета, никто не пострадал, и топливо не попало в воду. Сейчас с поврежденного парома откачивают топливо, потом судно отбуксируют в ремонтный цех.

Проводится доследственная проверка на признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, а также оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала собственную проверку инцидента.

В акватории Волги баржа с технической солью села на мель. Пока транспортники искали способы вывести судно на глубину, баржа начала уходить под воду из-за пробоины.

Якутск, Наталья Рязанова

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