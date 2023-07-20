На Волге севшая на мель баржа с солью начала тонуть

Севшая на мель баржа с технической солью начала уходить под воду, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее данным, в борту судна есть пробоина.

Баржа села на мель рано утром 18 июля в акватории Волги около города Балахна Нижегородской области, сообщило управление Следственного комитета по региону. Следователи выяснили, что разлива нефтепродуктов не случилось, но в борту судна есть пробоина. Ведомство начало проверку, а моряки – работу по снятию баржи с мели.

Но к утру 20 июля судно оставалось на месте. Его задняя часть заметно просела, корма баржи вместе с грузом начала уходить под воду.

«Задняя часть судна ушла под воду. Сотрудники Росприроднадзора и ЦЛАТИ отобрали пробы воды. Визуально разлива нефтепродуктов не произошло, но на барже есть пробоина», – написала Радионова в своем телеграм-канале. Причинен ли вред частичным растворением соли в Волге, не уточняется.

Балахна, Наталья Рязанова

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