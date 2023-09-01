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Пятница, 1 сентября 2023, 11:18 мск

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В центре Стамбула произошел пожар в отеле

В центре Стамбула произошел пожар в отеле. Из здания эвакуировали 40 постояльцев. Об этом сообщает газета Sabah.

Сообщение о возгорании в квартале Бинбирдирек в историческом центре Стамбула поступило около пяти утра. Предполагается, что пожар начался в электрощитовой. Здание гостиницы быстро заволокло дымом.

Из-за задымления постояльцы не могли самостоятельно эвакуироваться. Спасатели вывели из отеля 40 туристов через окна и балконы с помощью пожарных лестниц.

Данных о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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