Число жертв пожара в Йоханнесбурге выросло до 74 человек

Число погибших в результате пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге увеличилось до 74 человек, число пострадавших превысило 50 человек. Ранее сообщалось о 63 погибших.

Очевидцы рассказали, что люди прыгали из окон и выбрасывали детей в руки тех, кто выбегал из здания. Из окон свисают обгоревшие простыни и покрывала, по которым нелегальные жильцы дома бежали от огня. Как минимум один человек разбился на смерть, выпрыгнув из окна третьего этажа. Среди погибших 12 детей, самый младший – годовалый малыш.

Пожарные продолжают осматривать здание и допускают, что число погибших еще вырастет. Это занимает много времени, потому что люди селились хаотично, проходы завалены вещами. Число пропавших без вести не уточняется, но многие спасшиеся приходят к месту пожара в надежде, что нашли их родных.

В больницы поступили уже более 50 пострадавших с места пожара. У некоторых ожоги и отравление дымом, у других диагностировали переломы и травмы от падения, передает AP.

Мэр Йоханнесбурга Кабело Гваманда заявил, что при пожаре пострадала 141 семья. Очевидцы уверены, что в доме проживали порядка 200 человек, многие приехали в страну нелегально. Точное число людей внутри здания на момент пожара неизвестно.

Специалисты так и не выяснили причину возгорания. По одной из версий, жильцы разводили костры и жгли свечи, чтобы согреться, это и могло стать причиной пожара.

Пожар в пятиэтажном доме случился в ночь на 31 августа. пожарные несколько часов боролись с огнем. Изначально сообщалось о 63 погибших и 43 пострадавших.

Йоханнесбург, Наталья Рязанова

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