В Белгородской области снова сбили украинский беспилотник

Сегодня около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам в РФ. Как сообщает министерство обороны, украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области.

Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что система ПВО сработала в Белгородском районе.

«Сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

За последние дни ВСУ несколько раз пытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников. Одновременно регион вновь подвергается серьезным обстрелам со стороны Украины. Накануне по поселку Уразово в Валуйском городском округе выпущено 7 снарядов из РСЗО «Град», в результате чего один местный житель погиб, еще двое – получили ранения.

Только за прошлые сутки ВСУ почти 50 раз обстреляли населенные пункты Белгородской области, а также сбросили с беспилотных летательных аппаратов 7 взрывных устройств.

Белгород, Светлана Антонова

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