Трое россиян пострадали в ДТП в Турции

Трое россиян пострадали в аварии в турецкой Аланье. Генконсульство РФ в Анталье отслеживает ситуацию, заверили в дипмиссии.

По данным местной полиции, авария случилась около 16:00 часов. Два идущих по одной полосе автомобиля столкнулись, в результате чего одну из машин отбросило на встречную полосу. Два человека погибли на месте. Еще 17 пострадали, всех отвезли в ближайшие больницы, пишет портал Aydinlik.

«По предварительным данным, пострадали трое российских граждан. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Генконсульство России в Анталье выясняет информацию о состоянии пострадавших и другие обстоятельства случившегося», – пояснили в российской дипмиссии.

Генконсульство РФ в Анталье заверило, что находится в контакте с местными властями, медиками и туроператорами.

Ранее в провинции Анталья пять российских туристов пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика.

Москва, Наталья Рязанова

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