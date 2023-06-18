В аварии с грузовиком в Турции пострадали пять туристов из России

Пять российских туристов пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика в турецкой провинции Анталья и были госпитализированы.

ДТП случилось в субботу около 17:00 в районе города Манавгат. Автобус, перевозивший 33 граждан России из Аланьи в аэропорт Антальи, въехал в стоявший у АЗС грузовой автомобиль, информирует издание Gun Haber. После столкновения автобус загорелся – огонь потушили сотрудники заправки.

В результате аварии погиб водитель автобуса, различные травмы получили пять россиян. Пострадавшие госпитализированы в больницы Манавгата. Остальных туристов доставили в аэропорт на другом автобусе.

Как сообщил консул-советник Генконсульства РФ в Анталье Владимир Бирюков, пятерым травмированным российским гражданам оказывается вся необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

«Остальные граждане России, которые находились в этом транспортном средстве, им была оказана первая помощь, и они благополучно были доставлены в аэропорт и вылетели вчера в Россию, так как их отдых закончился», – рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Москва, Наталья Петрова

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