ФСБ задержала жителя Херсонщины, собиравшего бомбы для украинских ДРГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Херсонской области, собиравшего бомбы для диверсантов, действовавших в Запорожской области. У мужчины нашли пять килограммов взрывчатки, сообщил ЦОС ФСБ.

ФСБ провела операцию совместно с МВД России и вычислила 55-летнего гражданина Украины, помогавшего готовить нападения на сотрудников полиции и администрации региона. Подозреваемый успел передать несколько устройств и готовил новые для диверсионно-террористической группы, действовавшей в Запорожье «по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины».

«По месту проживания объекта в Херсонской области обнаружено и изъято: 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, изготовленных промышленным способом, три взрывателя замедленного действия и иные компоненты СВУ», – говорится в сообщении ведомства.

Диверсантов задержали раньше, они стали фигурантами уголовного дела по ст. 205 «Террористический акт» УК РФ. Новому подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

В начале августа ФСБ задержала двух наводчиков ВСУ, помогавших наносить ракетные удары по территории Херсонской области. Оба – граждане Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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