В Дзержинске два человека погибли в ДТП с автобусом

Иномарка врезалась в рейсовый автобус на автодороге Бабинское кольцо в Дзержинске Нижегородской области. Два человека погибли, двух отвезли в больницу, сообщили в УГИБДД по региону.

Авария произошла около 22:00 часов 3 сентября у въезда в поселок Дачный. «Ниссан» выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Жертвами ДТП стали пассажиры иномарки: 49-летняя женщина и 30-летний мужчина. Они умерли на месте происшествия от полученных травм.

Водителя и еще одного мужчину из легкового автомобиля отвезли в больницу. Их состояние не уточняется. Автобус ехал без пассажиров, его водитель не пострадал.

По данным УГИБДД, водитель иномарки был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД по ст. 264 УК РФ. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

В Сочи рейсовый автобус столкнулся с иномаркой, выехавшей на встречную полосу. Пострадали три человека.

Дзержинск, Наталья Рязанова

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