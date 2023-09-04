В Калужской области диверсанты заминировали опоры ЛЭП

Самодельные взрывные устройства обнаружены на двух опорах линии электропередачи в Калужской области. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Происшествие случилось неподалеку от деревни Ивочка. Самодельные бомбы нашли утром 1 сентября. Таймер на обоих СВУ был настроен так, чтобы взрыв произошел 5 сентября.

Неизвестные установили взрывные устройства на высоте два метра, при этом в каждой бомбе был датчик движения, который реагировал на перемещение СВУ.

Вес каждого взрывного устройства составлял 100 грамм в тротиловом эквиваленте. Обе самодельные бомбы обезвредили сотрудники ФСБ. Силовики ищут диверсантов.

Калуга, Наталья Петрова

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