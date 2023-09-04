На Камчатке случилось пятибалльное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 произошло у восточного побережья Камчатки. По данным МЧС, никто не пострадал и разрушений не было.

В Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН зарегистрировали подземные толчки около 20:18 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 16 км в акватории Кроноцкого залива в 181 км юго-восточнее села Мильково.

«В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», – сообщили в краевом управлении МЧС.

Местные жители рассказали, что ощущали небольшие подземные толчки. «Немного качнуло», «Качнуло, думала, что показалось», – написали они в комментариях в телеграм-канале Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

30 августа у берегов Камчатки произошли три мощных землетрясения за сутки.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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