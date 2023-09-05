На Камчатке пропали двое туристов

Двое туристов пропали в природном парке «Ключевской» на Камчатке. Администрация сети природных парков «Вулканы Камчатки» попросила помощи у других путешественников.

Два 72-летних мужчины Александр Благуляк и Геннадий Кочкин вышли из поселка Ключи и отправились по маршруту с контрольными точками на озере Державина, у вулкана Средний, ледника Богдановича, перевала Безымянного и далее – до стоянки «Клешня». Но не вышли к стоянке в оговоренное время.

«В последний раз туристы выходили на связь 27 августа с ледника Богдановича. Если вы встречали их на маршруте, просим сообщить», – говорится в сообщении «Вулканов Камчатки».

Краевое управление МЧС пока не сообщает о поисках туристов.

Ранее альпинист пропал во время восхождения на Авачинский вулкан. Он путешествовал с девушкой, но после ссоры они разделились. Позже спасатели нашли его тело: мужчина сорвался со скалы.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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