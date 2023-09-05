Собрался воевать на стороне ВСУ: жителя Кубани задержали при попытке выехать на Украину

ФСБ сообщила о задержании жителя Краснодарского края при попытке выезда на Украину с целью примкнуть к ВСУ и участвовать в боевых действиях на стороне украинских военных.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника», – сообщили в центре общественных связей спецслужбы

По данным ФСБ, фигурант инициировал контакт с сотрудником Службы безопасности Украины, который набирал и готовил добровольцев для участия в боевых действиях против российской армии.

Жителя Кубани задержали при попытке выезда на Украину. В отношении задержанного следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника).

Ранее в Белгородской области задержали жителя Калининградской области, который пытался сбежать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ. В отношении мужчины возбуждено дело о госизмене.

Москва, Наталья Петрова

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