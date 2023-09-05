Пассажирский Airbus экстренно сел в Шереметьево из-за проблем с двигателем

Летевший из Пензы самолет Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем в работе одного из двигателей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как отметил собеседник агентства, экипажу пришлось выполнить повторный заход на посадку, после чего самолет благополучно приземлился. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Москва, Наталья Петрова

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