Более 20 человек погибли в Бразилии в результате ливней

По меньшей мере 22 человека погибли в результате наводнений, вызванных сильным циклоном в Бразилии. Порядка 60 городов пострадали от мощных ливней.

Южные районы Бразилии захлестнул мощный шторм, принесший ураганный ветер, сильные ливни, в ряде районов прошел град. Многие реки вышли из берегов, вода поднималась прямо на глазах, затапливая улицы и дома. Местами уровень воды в реках повысился на 20 метров. Многие местные жители не успели эвакуироваться и на крышах домов дожидались помощи.

Губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте сообщил о гибели 21 человека. Только в городе Мукум подтверждены 15 смертей. Около 1650 человек остались без крыши над головой, передает AP. Одна женщина утонула время операции спасения. Трос оборвался, и ее унесло потоком воды. Помогавший ей спасатель серьезно пострадал.

Агентство Reuters уточнило, что в соседнем штате Санта-Катарина также погиб один человек.

Шторм «Идалия» обрушился на побережье Мексиканского залива в США. Ураганный ветер и сильные ливни стали причиной множества аварий на электросетях, поваленных деревьев и затопленных домов.

Бразилиа, Наталья Рязанова

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