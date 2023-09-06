В Стамбуле 14 человек погибли и пострадали от наводнения

Мощный ливень вызвал наводнение в некоторых районах Стамбула. Власти подтвердили смерть двух человек, еще 12 пострадали, пишет Dikgazete.

Ливневые стоки не справились с большим объемом осадков, вода заполнила улицы. Порядка 1754 домов, магазинов и кафе оказались затопленными, вода хлынула в подземные переходы и метро. 15 человек, включая ребенка, забрались на крышу дома, спасаясь от наводнения. Их спасли и доставили в безопасное место на лодке.

В районе Арнавуткёй подтоплен 291 дом, эвакуированы 70% жильцов из пострадавших зданий. В Башакшехире от наводнения пострадал 131 дом. Местные власти заверили, что всем эвакуированным найдут временное жилье.

Аэропорт Стамбула перестал принимать самолеты из-за плохой видимости. Самолеты некоторое время кружили в небе, ожидая благоприятных условий для посадки. В это время в стоянку для самолетов ударила молния. Пострадали два человека, их жизни ничто не угрожает.

МВД Турции подтвердило гибель двух человек, один из них был выходцем из Гвинеи. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил о 12 пострадавших. Пять человек госпитализировали.

Вода в некоторых районах перестала прибывать, кое-где ее уровень начал понижаться. На улицы вышли сотни сотрудников экстренных служб для помощи населению. Власти региона заявили, что оценку ущерба от стихии проведут, как только сойдет вода.

В Бразилии 22 человека погибли в результате наводнений из-за сильных ливней.

Стамбул, Наталья Рязанова

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