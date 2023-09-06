Жительница Краснодара утопила двухлетнюю дочь

Жительница Краснодара стала фигурантом уголовного дела об убийстве ребенка. Следователи подозревают, что 35-летняя женщину утопила свою двухлетнюю дочь, сообщили в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По версии следствия, днем 5 сентября женщина была дома одна с дочкой. Она набрала воды в ванну, уложила туда девочку и насильно держала под водой.

«О случившемся подозреваемая самостоятельно сообщила в экстренную службу. Возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.

Следователям предстоит изучить условия жизни и воспитания ребенка, а подозреваемую отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.

В Ярославле тело 10-месячного младенца нашли в реке Которосль. Следователи подозревают мать ребенка в его убийстве.

Краснодар, Наталья Рязанова

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