Тело младенца нашли в реке в Ярославле

Тело 10-месячного младенца нашли в реке Которосль в Ярославле. Следователи подозревают мать ребенка в его убийстве, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Следователи нашли на теле малыша признаки насильственной смерти. Криминалисты и эксперты еще работают, но уже возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ об убийстве малолетнего, находящегося заведомо в беспомощном состоянии. Полиция задержала 35-летнюю мать малыша, которую подозревают в его убийстве. С ней работают следователи.

Москвичка бросила на пустыре тело своего новорожденного ребенка. По версии следствия, она убила его сразу после родов и пыталась скрыть преступление.

Ярославль, Наталья Рязанова

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