Ущерб от наводнений в Приморье вырос до 10 млрд рублей

Предварительный ущерб от наводнений в результате затяжных ливней и прохождения тайфуна «Ханун» в Приморском крае увеличился до 10 млрд рублей. Окончательная цифра станет известна, когда вода сойдет во всех затопленных районах, заявила первый вице-губернатор, председатель правительства края Вера Щербина.

«Не знаю окончательную цифру, вряд ли вам сейчас кто-то ее назовет. По предварительной оценке, уже порядка десяти миллиардов ущерба», – приводит слова председателя правительства РИА Новости.

По ее словам, около двух миллиардов будут потрачены на компенсационные выплаты жителям края. Сколько средств понадобится на восстановление пострадавшей инфраструктуры и зданий, пока невозможно сказать.

«Когда сойдет полностью вода, будет обследование уже всех конструкций, всех домов. Мы посчитаем все: все мосты, все автомобильные дороги. Я думаю, что это еще будут кратные расходы», – сказала Щербина.

После первой волны подтоплений в середине августа власти края оценивали ущерб в три миллиарда рублей. После прохождения тайфуна и волны повторных наводнений в ряде районов сумма предварительная оценка сместилась к семи миллиардам рублей ущерба. С 25 августа в регионе действует режим ЧС федерального значения.

Владивосток, Наталья Рязанова

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