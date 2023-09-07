В Брянске в результате трех атак беспилотников повреждено здание вокзала

В Брянске военные уничтожили три беспилотника, запущенные со стороны Украины. В результате обломками дрона было повреждено здание вокзала и несколько автомобилей.

Первая атака была пресечена около 6.30 мск. «Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – сообщили в Минобороны РФ.

Чуть позже губернатор Александр Богомаз заявил еще об одном сбитом БПЛА. Обломки аппарата упали на привокзальную площадь. Было повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I и несколько припаркованных автомобилей.

Пострадавших в результате атак нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Третий украинский беспилотник был сбит на подлете к городу Брянску. В этом случае никто не пострадал, разрушений на земле не было.

Брянск, Зоя Осколкова

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