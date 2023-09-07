Число жертв циклона в Бразилии выросло до 38 человек

Власти Бразилии подтвердили смерть еще 16 человек в результате мощного циклона. Общее число погибших достигло 38 человек, число пострадавших не называется, пишет портал G1.

В городе Мукум число погибших уточнили: 14 вместо 15 человек. В соседнем Рока-Салсе погибли девять жителей. Всего в штате Риу-Гранди-ду-Сул зарегистрировали 37 смертей. Некоторые умерли от ударов тока, несколько человек унесло потоком вместе с автомобилями, когда они пытались уехать из опасных районов.

По данным портала, число жертв непогоды в штате стало рекордным за последние 40 лет. Власти штата пообещали помощь семьям погибших.

Ранее сообщалось о 22 жертвах непогоды на юге Бразилии. В штате Санта-Катарина также погиб один человек.

Бразилиа, Наталья Рязанова

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